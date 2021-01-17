شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع على تشكيلة الدواجن جميع القطعيات وأيضا اللحوم الحمراء المجهزة مسبقا

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، إن هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية من أكبر وأشهر الأماكن التي تشتهر بأفضل الأسعار وأفضل المنتجات، مما لا شك فيه أيضًا يقوم هايبر بنده بتقديم الكثير والكثير من العروض المميزة التي تتميز بها أسواق هايبر بنده لعملائها ولمواطني السعودية، يعد سوبر ماركت بنده من الشركات الرائدة في مجال المبيعات والتسويق. عروض بنده اليوم عروض هايبر بنده هذا الاسبوع قوانص دجاج الوطنية، بسعر 5 ريال سعودي، وزن 450 جرام.

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عروض هايبر بنده دجاج فقيه، وزن 600 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي، وزن 10 × 600 جرام بسعر 76.95 ريال سعودي.

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