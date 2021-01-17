نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعيه على المواد الغذائية والبقالة الجافة والطازجة ومستلزمات المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعيه، تعد أسواق عبدالله العثيم بالسعودية، من أكبر السلاسل التسويقية لأن سوبر ماركت العثيم يعمل في مجالات عديدة ومتنوعة، وتقوم أسواق العثيم بعمل العروض الاسبوعية من عروض العثيم اليوم الاثنين للأدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، وعروض العثيم الالكترونية ، و عروض الجوالات في العثيم الذكية، وأجهزة لوحية، وتعد أسواق عبد الله العثيم من أكبر وأهم الشركات بالسعودية التي تعمل مجال المبيعات والتسويق. عروض العثيم الطازج اليوم عروض العثيم سكر الأسرة ناعم، وزن 10 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم حليب المراعي، وزن 1800 جرام × 450 جرام، 25%، بسعر 33.95 ريال سعودي.

عرض العثيم أرز مفخرة مزة بسمتي هندي ذهبي/ كريمي وزن 10 كيلوجرام بسعر 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه زيت صني / حياة للقلي والطبخ، شروق دوار الشمس، وزن 1,5 لتر، بسعر 10.95 ريال سعودي.

العثيم الطازج اسباكيتي فودي وزن 450 جرام، مكرونة فودي، وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين تونا تريفا خفيف، وزن 170 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي. عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين اسعار العثيم أكياس نفاية ركس بربطة، 30/50/55 جالون، السعر 15.95 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم كاسات العثيم / هالي ورق، بسعر 3.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم تونة جنتل أبيض فاخر، وزن 185 جرام، بسعر 15.50 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم معمول هالي بالتمر، 16×21 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.

عروض العثيم مول كريم كراميل رياض فود، وزن 36 × 50 جرام بسعر 42.95 ريال سعودي.

عرض الاثنين العثيم سكر أبو فهد ناعم، وزن 10 كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين حمص حب هالي زجاج، وزن 580 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي 2 حبة.

اسواق العثيم اكتساب زيت هالي نباتي، وزن 16 لتر، بسعر 74.95 ريال سعودي.

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