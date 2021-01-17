شوف عروض بنده اليوم في السعودية ولمدة 3 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية المميزة، أقوى عروض وتخفيضات تسوق حاجياتك المنزلية من الالكترونيات والأجهزة الكهربائية مع عروض هايبر بنده السعودية المميزة، وعروض لمدة ثلاثة أيام بدايةً من اليوم 17 يناير 2021 حتى يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وتستمر عروض بنده السعودية في توفير أفضل المنتجات عالية الجودة والكفاءة، بالإضافة للمنتجات الأكثر مبيعًا في المملكة السعودية، بالإضافة للعديد من المنتجات في عروض بنده الالكترونية والمنتجات الغذائية والمقاضي الشهرية، وتمتعوا بأقوى الخصومات مع اجدد عروض هايبر بندة الخاص بالمملكة السعودية، تصفحوا معنا صور العروض.

عروض بنده اليوم

أقوى عروض وتخفيضات بنده وهايبر بنده على الشاشات التلفزيونية بالحجم الكبير من سامسونج SAMSUNG و توشيبا TOSHIBA و فيليبس Philips، وتمتعوا بخدمة توصيل وتركيب مجاني حتى باب المنزل، حيث يوفر هايبر بنده لعملائه أرخص عروض الشاشات من بندة السعودية، وتشتمل عروض الشاشات على:

عرض شاشة تلفزيون توشيبا 58 بوصة، سمارت تي في، يعمل بتقنية 4K UHD صورة فائقة الوضوح بسعر 1599 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون سامسونج SAMSUNG، بحجم 32 بوصة LED، صورة عالية جودة، مزود بمدخل HDMI بسعر 699 بدلًا من 985 ريال السعودي.

عرض شاشة تلفزيون فيليبس PHILIPS، سمارت تي في LED، حجم 43 بوصة صورة عالية الجودة بسعر 959 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

بنده

عرض أيفون 12 متوفر بعدة الوان، رام 4 جيجا، الجيل الخامس 5G، يدعم شريحتين اتصال بسعر 3649 ريال سعودي.

عرض خاص على هاتف أونور 9 اكس لايت Honor 9X Lite المميز يدعم شريحتين اتصال، وشبكة اتصال من الجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى رام 4 جيجا بسعر 719 ريال سعودي.

هايبر بنده