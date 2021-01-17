نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الإلكترونيات بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات بنده ، عروض بنده وهايبر بنده وعدد كبير من العروض على جميع الالكترونيات، تلفزيون تي سي إل 50 بوصة بسعر 1299 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 649 ريال بدلا من 799 ريال، تلفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1752 ريال، تلفزيون سكاي وورث 1479 ريال بدلا من 1799 ريال، تلفزيون تي سي إل 70 بوصة بسعر 2899 ريال بدلا من 4499 ريال، تلفزيون دورا 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال، تلفزيون 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال، مايكروويف كليك أون بسعر 189 ريال بدلا من 295 ريال، فرن كهربائي لوكسيل 36 لتر بسعر 129 ريال بدلا من 189 ريال.

تخفيضات بنده اليوم

عروض الإلكترونيات بنده ، قطاعة مولينكس 500 واط بسعر 149 ريال بدلا من 195 ريال، خلاط يدوي 4 في 1 جيباس بسعر 75 ريال بدلا من 125 ريال، خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 129 ريال بدلا من 209 ريال، قلاية بدون زيت جيباس 4.2 لتر بسعر 219 ريال بدلا من 329 ريال، قلاية كليك أون 1500 واط 2.5 لتر بسعر 159.50 ريال بدلا من 319 ريال، محضرة طعام ارايتي بسعر 142.50 ريال بدلا من 285 ريال، موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس بسعر 299 ريال بدلا من 459 ريال، غلاية دولفيني تيفال بسعر 89 ريال بدلا من 115 ريال، عصارة مولينكس بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال.

أقوى عروض هواتف بنده

سامسونج أي 71 128 جيجا بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال، سامسونج أي 51 128 جيجا بسعر 969 ريال بدلا من 1209 ريال، سامسونج أي 01 16 جيجا بسعر 399 ريال، هواوي واي 9 أي 128 جيجا بسعر 1099 ريال، هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 649 ريال، هواوي واي 5 بي 32 جيجا بسعر 375 ريال، أبل أيفون أكس أس بسعر 2499 ريال بدلا من 3509 ريال، أبل أيفون 12 بسعر 3999 ريال، أبل أيفون أس إي بسعر 1919 ريال بدلا من 2199 ريال.

أجدد عروض بنده

سماعات ابل اير بودس برو بسعر 875 ريال بدلا من 1205 ريال، سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 119 ريال بدلا من 229 ريال، سماعة بلوتوث واوو بسعر 35 ريال بدلا من 49 ريال، اسورة رياضية شياومي مي 4 بسعر 95 ريال بدلا من 1298 ريال، سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال، أبل أيباد 8 بسعر 1649 ريال بدلا من 1899 ريال، شاحن متنقل بمدخلين أووي 10.000 ملي أمبير بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال.