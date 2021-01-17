شوف عروض بندة في شهر يناير لا تعوض خصومات حتى 30%

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عمر شويل - جدة عروض بندة، تخفيضات داخل هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، تخفيضات داخل هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية على مجموعة عروض متنوعة لمنتجات فقط بأسعار خمسة ريال سعودي وعشرة ريال سعودي وعشرين ريال سعودي، بجانب عدد كبير من أجهزة جوالات أونور الذكية تأتيكم بتخفيضات ليس لها مثيل، متوفرة جميعها داخل جميع فروع هايبر ماركت بنده وطوال هذا الإسبوع، فلا تفوتكم العروض على كل هذة المنتجات الغذائية الطازجة والأجهزة الإلكترونية الذكية. عروض بندة عروض بندة علي المنتجات بأسعَار من خمسة ريال وحتى خمسة وعشرين ريال الصنف شبيه القشطة الطازجة من إنتاج شركة الطيب، وزن العبوة ربع كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف شُوكولاته مشكله من مينيز، وزن الكيس نصف كيلو جرام، ثمن الكيس الحالي عشرين ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(35.95)ريال سعودي، بتخفيض ستة عشر ريال سعودي، وبخصم 45٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بندة تخفيضات بندة على جوال أونور الذكي الصنف هاتف ذكي من ماركة أونور 10 أكس لايت، الشاشة بمقاس 6.5 إنش، الجيل الرابع، اللون أخضر، مزود بشرِيحتين، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل مع ثمانية ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل مع أثْنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، ثمن الهاتف الحالي(769)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات بندة اقوى واحدث مجموعة خصومات بندة في شهر يناير لا تدعها تفوتك بجميع فروع بندة الصنف تمر رطب سكري محلي من إنتاج شركة سيافا، وزن العبوة نصف كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي عشرة ريال سعودي فقط، عرض أثنين عبوة بثمن واحدة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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