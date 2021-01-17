تراند الفن: كيف تتعطل نواميس الكون عند صلاة الفجر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 10:07 مساءً - admin ‏58 دقيقة مضت الدين والحياة 40 زيارة

استعرض المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان، ظاهرة فريدة تحدث عتد صلاة الفجر.

جاء هذا في حلقة بثها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، تحت عنوان “عند صلاة الفجر تحدث معجزة كونية .. فطوبى لأهل الفجر في المساجد”.

وتتحدث الحلقة عن ظاهرة كونية تحدث عند صلاة الفجر تتعطل فيها نواميس الكون لتهدي المصلين في المساجد هدايا مادية يحرم منها الآخرون.

كما تفسر الحلقة بعلم الكيمياء لماذا من يصلي الفجر في المسجد يظل طوال اليوم منتشيًا ونشيطًا حتى لو لم يحصل على نوم كاف بالليل؟.

