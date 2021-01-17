تراند الفن: راقصة شهيرة تثير ضجة بسبب ما فعلته مع نساء كويتيات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 10:07 مساءً - admin ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 60 زيارة أثارت الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا” الشهيرة بـ”جوهرة” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها ، عدة فيديوهات جديدة خلال تواجدها بدولة الكويت، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”. وظهرت جوهرة في الفيديوهات وهي ترقص في أحد المنازل، أمام سيدات كويتيات حسبما كتبت على الفيديوهات قائلة: “أنا سعيدة للرقص أمام محبوباتي سيدات الكويت”، حتى أنها انسجمت مع الرقص بشكل متواصل لترد عليها إحدى السيدات المتواجدات بطريقة ساخرة قائلة: “بشويش”. شاركها

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