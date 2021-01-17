تراند الفن: لسكان القاهرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 10:07 مساءً - قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد حالة خفيفة من عدم الاستقرار الجوي، وذلك نتيجة وجود المنخفض الجوي المتواجد على خط الأرض.
وتابع “شاهين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، : المنخفض الجوي متمركز في شرق البحر المتوسط، معقبا: المنخفض الجوي بدأ منذ اليوم، برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.
وأكمل: الرياح أدت إلى تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق، منوها إلى أن الرياح ستدخل نطاق القاهرة مساء اليوم يصاحبها تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة.
وأشار إلى أن نشاط الرياح سيكون مستمرا الأيام الماضية، ويصاحبه إنخفاض في درجات الحرارة خلال الايام القدمة، موجها الحديث إلى المواطنين بعدم التواجد في الأماكن شديدة الرياح خاصة كبار السن.
وتابع: مناطق السواحل الشمالية معرضه لسقوط الأمطار خلال الايام القادمة خاصة الثلاثاء والأربعاء، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.
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