تراند الفن: ابنتها رأت فيديوهات الخيانة.. ماذا فعل الأب مع زوجته

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 10:07 مساءً - بسبب غيابها لساعات طويلة في فترات عمله اكتشف الزوج مؤخرا خيانة زوجته له، من خلال فيديوهات وعبارات غزل لعشيقها.

الزوج قرر تحرير محضر زنا ضد زوجته، بعد أن شاهد الفيديوهات التي كانت ترسلها لعشيقها بالملابس الداخلية وعبارات الغزل.

كما قام الزوج بالاتصال بأهلها في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة، والذهاب لقسم الشرطة لتحرير محضر ضدها، وإثبات المقاطع الصوتية والفيديو بداخله.

محامي الزوج نصح موكله في بداية الأمر بعدم تصعيد الموضوع إلى النيابة، واللجوء للحلول الودية وإعطاء الزوجة حقوقها ثم تطليقها، لكنهما لم يتفقا.

وأضاف المحامي أن الزوجة لديها ثلاث فتيات أكبرهن عمرها 15 عاما، وأخبرها والدها بتفاصيل الواقعة كاملة.

وتابع قائلا: جعلها تشاهد فيديوهات والدتها وتسمع صوتها مما ترتب عليه دخولها في حالة نفسية صعبة ومقاطعة أمها.

ونوه المحامي أنه من ضمن أسباب خيانة الزوجة أنه معظم الوقت خارج المنزل بحكم طبيعة عمله منذ الثامنة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

وأوضح أن الزوجة كانت مطمئنة ولم تتوقع أن ينكشف أمرها، وحاولت الاعتذار له بعد أن دخل عليها وشاهد خيانتها.