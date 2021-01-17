تراند الفن: مأساة زوج ضبط زوجته تفعل هذا الأمر بالموز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 10:07 مساءً - admin ‏43 دقيقة مضت شرق وغرب 64 زيارة

روى زوج مصري مأساته مع زوجةه، التي تركت المنزل وذهبت إلى أهلها بعد أن ضبطها تأكل كميات كبيرة من الموز بشكل غريب وبطريقة مثيرة.

يقول الزوج :” أعيش في جبلاية قرود بسبب تصرفات وعشق زوجةي للموز”. وأوضح أنه قام بشراء كمية كبيرة من الفاكهة، وفوجئ بزوجةه في وقت متأخر من الليل تتسلل كالثعلب على أطراف أصابعها مما أثار فضوله وراقبها عن كثب، ووقعت المفاجأة كالصاعقة حيث وجدتا تحمل كمية من الموز وتختبئ أسفل مائدة السفرة، وأخذت تأكل بطريقة غير طبيعية وبنهم شديد حتى امتلأ فمها عن آخره، بينما تمسك بيديها عدد من الأصبع تقوم بتقشيرها بسرعة رهيبة.

وأضاف: وما إن شاهدتني أنظر إليها وأرمقها بنظرات تعجب ودهشة من تصرفها هذا وجلوسها أسفل المائدة مختبئة، انهمرت في البكاء وألقت ما في يديها وهرولت مسرعة دون أن تنطق بكلمة واحدة، وارتدت ملابسها وتركت المنزل متوجهة إلى منزل عائلتها.