تراند الفن: لن تتخيل السبب .. شاهد راقصة شهيرة تم نشر صورة لها في مجلة فحاولت الانتحار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 10:07 مساءً - تمتلأ حياة المشاهير والنجوم بالكثير من الأسرار والتفاصيل المثيرة، وهو ما حدث في حياة الفنانة ناهد صبري، التي يحل ذكرى ميلادها اليوم 28 ديسمبر.

ولدت الفنانة ناهد صبري فى مثل هذا اليوم عام 1925، في قرية صغيرة تقع على بعد كيلومترات قليلة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال القاهرة.

عاشت ناهد صبري، في حلم الشهرة ودخول الوسط الفني، حتى قرأت إعلانا منشورا بإحدى المجلات.

كان الإعلان من المخرج حسين فوزي يطلب فيه وجوها جديدة للسينما وبدون تردد تقدمت هى وشقيقتها، وبالفعل تم نشر صورهما بالمجلة.

وقد وقعت المجلة فى يد شقيق ناهد صبرى، الذى أجبرهما على العودة معه بالقوة للقرية الريفية فسعت للانتحار.

أنقذت العناية الإلهية ناهد صبري، وأجبر أخوها شقيقتها على الزواج رغما عنها من أحد المزارعين.

بينما كان السجن فى البيت من نصيب ناهد صبري لحين زواجها من مزارع آخر، لكنها تمكنت من الهرب.

ونجحت ناهد صبري في الهروب للمرة الثانية ، ولكن هذه المرة بدون شقيقتها وتوجهت لابنة عمها التى نفت تماما وجودها عندها، لتبدأ رحلة جديدة في حياتها بعالم الفن.