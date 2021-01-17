تراند الفن: فنان شهير يفاجئ جمهور الأهلي بشأن “موسيماني”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 يناير 2021 11:05 مساءً - admin ‏ساعة واحدة مضت رياضة عربية وعالمية 70 زيارة انبرى الفنان نبيل الحلفاوي، للدفاع عن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني. جاء هذا عقب تعادل الأهلي مع البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم بلا أهداف. وكتب عبر “تويتر” “موسيماني لم يخطئ. وتغييراته صحيحة تماما. لكنها الكرة عندما تعاند. وسبق له الفوز أمام دفاعات شبيهة باليوم”. شاركها

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