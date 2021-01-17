نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات تصل ل 65% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض العثيم الاثنين 2021 م متجر العثيم من أفضل المتاجر التي تقدم عروضاً على كافة أنواع المنتجات الغذائية، حيث أن أسواق العثيم من أشهر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتكتسب شهرة كبيرة جداً بين المواطنين ولذلك فنحن سنقدم لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من العثيم. عروض العثيم الاثنين خصومات العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر التفاح التركي إلى 2.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 3.95 ريال سعودي.

سعر حليب هالي بودرة بلغ سعره 29.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 51.40 ريال سعودي.

سكر أبو فهد ناعم 10 كجم بلغ سعره 19.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 30.40 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض العثيم الاثنين دجاج لاتينا مجمد بلغ سعره 11.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم زيت دوار الشمس بلغ سعره 17.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.80 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شاي ليبتون بلغ سعره 18.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 26.95 ريال سعودي.

تمر تمارا سكري رطب بلغ سعره 7.95 ريال سعودي.

برتقال أبو صرة بلغ سعره 12.95 ريال سعودي.

سعر العنب الأحمر الكبير بلغ 9.45 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم الأخيرة على بلغ سعر ألجوافه إلى 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين سعر البخاري أحمر بلغ 6.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر الحلاوة بالشوكولاتة إلى 15.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سعر لانشون بقر سادة بلغ 14.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية جبن دوبل كريم بلغ سعرها 10.95 ريال سعودي.

زيتون سما أسباني بلغ سعره 11.95 ريال سعودي.

طرشي مشكل هالي بلغ سعره 6.50 ريال سعودي.

جبن رومي فيكتو مصري بلغ سعره 19.95 ريال سعودي.

قشطة الطيب الطازجة بلغ سعرها 13.75 ريال سعودي.

شوكولاتة جالكسي جواهر بلغ سعره 45.95 ريال سعودي.

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