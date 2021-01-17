شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60 % أقوى العروض والتخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية على مستلزمات المنزل ساكو من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع أدوات المنزل سواء كان الأدوات الكهربائية أو أدوات السباكة أو مستلزمات الرياضة وأيضاً في تقوم ببيع كافة منتجات العناية بالسيارة، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم أفضل العروض التي قامت ساكو بتقديمها للمواطنين. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على أدوات السباكة: تخفيضات ساكو موفر للماء يعمل بلمسة واحدة بلغ سعره 32 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 46.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو شطاف المسافر بلغ سعره 60.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 86.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية مغسلة أقدام بحجم صغير بلغ 149.75 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 199.75 ريال سعودي.

مغسلة أقدام بحجم صغير بلغ 149.75 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 199.75 ريال سعودي. قاعدة أرجل للحمام بلغ سعرها 97.25 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 149.75 ريال سعودي.

شطاف محمول بلغ سعره 89.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 119.75 ريال سعودي.

بلغ سعر شطاف للسعر يعمل ببطارية إلى 44.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 59.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية أفضل تنزيلات ساكو في يناير 2021: عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر صانعة القهوة “1100 واط” إلى 384 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال سعودي.

بلغ سعر صانعة القهوة “1100 واط” إلى 384 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال سعودي. خصومات ساكو بلغ سعر صانعة القهوة نسبريسو “1310 واط” إلى 548 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو صانعة القهوة التركية “710 واط” بلغ سعره 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.

كرسي استرخاء بلغ سعره 699 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

جهاز غسيل بالضغط كارشر بلغ سعره 561 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 749 ريال سعودي.

شواية فحم بأرفف خشب جانبية بلغ سعره 195 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 279 ريال سعودي.

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