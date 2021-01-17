شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تخفيضات من 10 ل 50 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير 2021 م تقدم مكتبة جرير لكافة مواطني المملكة العربية السعودية أفضل الأسعار على الجوالات منذ بداية عام 2021م، وهذه الأسعار تناسب جميع طبقات المجتمع السعودي وفي الآتي سوف نذكر لكم أفضل هذه العروض. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير على هواتف المحمول: تخفيضات جرير هاتف هواوي ميت 40 برو إلى 4099 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف هواوي ميت 30 برو إلى 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 3939 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 بلغ سعره 1599 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم 128 جيجا بايت بلغ سعره 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال سعودي.

هاتف هواوي ب40 برو بسعة حجم 512 جيجا بايت بلغ سعره 4799 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف هواوي ب40 إلى 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2849 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم 256 جيجا بايت بلغ سعره 3349 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.

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بلغ سعر هاتف هواوي واي 8 بي بسعة حجم 128 جيجا بايت إلى 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 930 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 أي بسعة حجم 128 جيجا بايت بلغ سعره 769 ريال سعودي.

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