شوف عروض اكسترا الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 60% ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية تتيح شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية خدمة (صيانة اكسترا)، حيث أن هذه الخدمة تشمل صيانة كل الأجهزة التي تم شرائها سواء من داخل أسواق اكسترا أو من الخارج، وفي مقالنا التالي سنتعرف على كافة التفاصيل الأزمة المقدمة من قبل ماركت اكسترا على العروض وأحدثها. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على قسم الأجهزة الجوالة: تخفيضات اكسترا بلغ سعر جهاز آبل آيفون 12 برو 5 جي مساحة 512 جيجا بايت ذهبي اللون 6199 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز آبل آيفون 12 ميني 5 جي مساحة 128 جيجا بايت احمر اللون 3549 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز آبل آيفون 11 برو مساحة 64 جيجا بايت أخضر اللون 4199 ريال سعودي بدلاً من سعر 4709 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز آبل آيفون إس إي 2020 4 جي مساحة 256 جيجا بايت أسود اللون 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2629 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز أيفون إس إي 2020 مساحة 64 جيجا بايت لون أبيض 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1919 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على قسم الأيباد: عروض اكسترا السعودية بلغ سعر جهاز ابل أيباد برو 2020 12.9 بوصة واي فاي 4 جي لون فضي 7399 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز ابل أيباد برو 2020 11 بوصة واي فاي 1 تيرا لون رمادي 5799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز ابل أيباد برو 2020 12.9 بوصة مساحة 128 جيجا بايت لون فضي 5149 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز ابل أيباد ميني 256 جيجا بايت 7.9 بوصة 4 جي واي فاي لون ذهبي 3049 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز ابل أيبد ميني 64 جيجا بايت لون فضي 1799 ريال سعودي.

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