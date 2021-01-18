نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات ليس لها مثيل من 10 ل 50 % بادر بالشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية تقوم أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية كل يوم اثنين في الأسبوع بتقديم عرض يعرف ب(مهرجان الطازج) هذا العرض يحتوي على مجموعة كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة وتباع بسعر مخفض حيث أن سعر اثنان كيلو في العرض يساوي سعر الكيلو الواحد خارج العرض. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم على قسم المنظفات: تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة ملين كمفورت أزرق 3 لتر 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر مطهر داك لافندر شفاف 3 لتر + 1 لتر مجاناً 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

بلغ سعر صابون برسيل أزرق كيس 2*5 كجم 61 ريال سعودي بدلاً من سعر 76 ريال سعودي.

بلغ سعر سائل برسيل ثوب ابيض عود 3 لتر + هدية 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 53 ريال سعودي.

بلغ سعر صابون صحون بريل ليمون سائل 1 لتر 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاثنين تنزيلات العثيم على قسم أدوات المطبخ: عروض جرير السعودية بلغ سعر شواية نيو لايف 79 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر حافظة طعام سولتير 2 حبة 39 ريال سعودي.

بلغ سعر حافظة طعام اميز 2 حبة 39 ريال سعودي.

بلغ سعر قدر ضغط جرانيت بيستر 109 ريال سعودي.

بلغ سعر ترموس ريم 1 لتر 24 ريال سعودي.

بلغ سعر شواية باربكيو صغيرة الحجم 64 ريال سعودي.

بلغ سعر كسرولا نيو لايف 8 قطع 199 ريال سعودي.

بلغ سعر قدر ضغط السيف 119 ريال سعودي.

بلغ سعر ترمس السيف 49 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات ليس لها مثيل من 10 ل 50 % بادر بالشراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.