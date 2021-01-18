نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر على المكانس الكهربائية وملحقتها للعام saco.sa 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ساكو في السعودية جميع المنتجات المخفضة التي تقدمها محلات هايبر ماركت ساكو في المملكة العربية السعودية باستثناء المنتجات التسويقية عالية الجودة والتي تشمل بعض المنتجات الفاخرة ومجموعة واسعة من منتجات السيراميك الرائعة، هذه المنتجات لها أشكال مذهلة وأحجام متعددة واستخدامات متعددة وأبواب بخيارات متعددة، متانة عالية وجودة عالية ومقاسات وألوان مختلفة. عروض ساكو تنزيلات ساكو على المكانس الكهربائية : تخفيضات ساكو أكياس مكنسة، بسعر 87.50 ريال سعودي.

خصومات ساكو كيس مفرغ من الهواء، طقم 5 قطع، مقاس 55×90 سم، بسعر 54.50 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو كيس مفرغ من الهواء، عدد 3 قطع/ 2 متوسط+1 كبير، بسعر 38.25 ريال سعودي.

مكنسة للسيارة مرنة، قوة 12 فولت بلاك اند ديكر، بسعر 175 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية متعددة الاستخدامات، مقاس 1400 وات، بسعر 1099 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية، قوة 1000 وات رطب/جاف، بسعر 394.25 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية، سعة 20 لتر، بقوة 2000 وات، بسعر 459.75 ريال سعودي. تخفيضات هايبر ساكو عروض ساكو الأسبوعية مكنسة كهربائية، بقوة 1100 وات، رطب/جاف، بسعر 809.50 ريال سعودي.

خصومات ساكو مكنسة كهربائية بلا كيس، بقوة 2000 وات، بسعر 689 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو مكنسة بيسيل كهربائية للتنظيف السجاد، بسعر 1999 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية، بقوة 1000 وات، رطب/جاف، بسعر 394.25 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية fc 9350 / 61 بار وبر مدمجة، بسعر 605 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون كيس فلتر هيبا، 600 وات، بسعر 149 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون كيس، سعة 2.5 لتر، قوة 2000 وات، بسعر 459.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بلا كيس، قوة 2200 وات، بسعر 1649 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية، سعة 20 لتر، قوة 1600 وات، رطب/جاف، بسعر 529 ريال سعودي.

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