نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد العرض الأسبوعي الذي تقدمه مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأماكن هناك، حيث توفر مكتبة جرير لكل فرد في المملكة العربية السعودية التوقعات الأقوى والأكبر؛ في المعرض جاري ستوفر مكتبة Er Bookstore للجميع أفضل سعر شهري للعمل أو الدراسة، من الأجهزة الإلكترونية إلى المنازل، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير للهواتف المحمولة والهواتف الذكية. عروض مكتبات جرير تنزيلات مكتبة جرير : عروض جرير الأسبوعية آلة تغليف روكو، حراري وغير حراري، لون أسود، مقاس 80 × 120 مم/ايه 4/ايه 7/بي 100/8 × 115 مم/120 × 180 مم، قوة 220 فولت، بسعر 99 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات جرير قطاعة الورق ركسيل،Auto+ 60، تقطيع متقاطع، Autofeed، سعة السلة 15 لتر، قوة 240 فولت، لون أسود، بسعر 1149 ريال سعودي شامل الضريبة.

تنزيلات جرير آلة تغليف جي بي سي، فيوجن 3000 ال ايه 3، حراري، لون رمادي/أسود، 120 × 180 مم/ايه 3/ايه 4/ايه 7/بي8 100/8 × 115 مم، قوة 240 فولت، بسعر 809 ريال سعودي شامل الضريبة. تنزيلات مكتبة جرير آلة تغليف داخل، حراري وغير حراري، لون أبيض،120 × 180 مم/ايه 3/ايه 4/ايه 7/بي8 100/8 × 115 مم، قوة 220 فولت، بسعر 149 ريال سعودي شامل الضريبة. تخفيضات جرير قطاعة ورق شخصية داهل، لون فضي-أسود، 22016 بيبر سيف، تقطيع مستقيم، سعة السلة 9 لتر، قوة 240 فولت، بسعر 219 ريال سعودي. عروض جرير الأسبوعية آلة تغليف ثري ام، حراري، لون ابيض، 120 × 180 مم،TL902 ،80 × 120 مم/ايه 4/ايه 7/بي 100/8 × 115 مم/ قوة 240 فولت، فقط بسعر 299 ريال سعودي شامل الضريبة.

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