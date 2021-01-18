نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم مستمرة على الحلويات الطازجة والسلع الغذائية.. اليكم اسعار العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم، تعرفوا على عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية؛ تنتشر أسواق عبدالله العثيم في جميع أنحاء الوطن العربي، ولم تقتصر فروع عبد الله العثيم في المملكة فقط، بل امتدت أسواق العثيم للدول المجاورة، وتتمتع مجموعة سوبر ماركت العثيم بتنوع السلع التي تقدمها بل ولم تكتفي بالتنوع والتفرد، ولكن تقدم عروض العثيم مول سلع تتسم بالجودة العالية والمتوفرة بأسعار متاحة للجميع، حيث تقدم أسواق هايبر العثيم العديد من السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. عروض العثيم الطازج اليوم عروض العثيم دجاج لي بون مجمد، 10×1000 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بطاطس تاستو رفيعة 2500 جرام، بسعر 13.50 ريال سعودي.

عرض العثيم بطاطس هالي شرائح، وزن 1 كيلو جرام بسعر 5.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه طحينة الموسم سائلة، وزن 450 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي.

العثيم الطازج حليب هالي مكثف محلي، وزن 397 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين جبن هالي كريم كاسات، وزن 910 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي.

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين شعيرية فيكتو خضار، 40×80 جرام بسعر ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية ورق عنب امايفا، 1015 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم جبن فيكتو مربعات، 12 حبة × 180 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي.

طازج العثيم نقانق دجاج لاتينا، وزن 340 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي. اسعار العثيم و عروض أسواق عبدالله العثيم للحلويات عروض هايبر العثيم كيك رواني مكسرات، وزن كيلو بسعر 21 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم تورتة كرنفال وسط، بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم مول حلويات شرقية مشكلة كبير، 26.95 ريال سعودي للعلبة.

عرض الاثنين العثيم زود دونات شوكولاتة 2 بار + 2 توست، عدد 4 حبة بسعر 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين شابورة سمسم وحبة بركة أصابع، بسعر 10.95 ريال سعودي للعلبة.

اسواق العثيم اكتساب كيك الشوكولاتة ديلوكس، الوسط بسعر 19.95 ريال سعودي، كبير بسعر 29.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاحساء معجنات ديلوكس مشكلة، الوسط بسعر 14.95 ريال سعودي، كبير 19.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم مستمرة على الحلويات الطازجة والسلع الغذائية.. اليكم اسعار العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.