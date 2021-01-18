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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة ايجي بست أفلام الجديد 2021| قناة الأفلام الأجنبية EGY BESTعلى النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة ايجي بست أفلام الجديد 2021 الناقلة للأفلام الأجنبية الرائعة سنعرضه لكم، حيث ظهرت قناة ايجي بست EGY BEST في الآونة الأخيرة بشعبية رائعة، تمكنت خلالها من تكوين قاعدة عريضة من المتابعين بالعالم بوجه عام وبالوطن العربي بوجه خاص، حيث حصلت القناة التي تم تخصيصها لعرض الأفلام الأجنبية والعربية على حقوق بث للعديد من الأفلام العالمية، جعلتها للتقدم صفوف القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.
تردد قناة ايجي بست أفلام الجديد 2021
تتيح قناة ايجي بست للأفلام، إمكانية متابعة محتواها الرائع من الأفلام والمسلسلات العربية من خلال استقبال القناة، بضبط أجهزة الاستقبال على تردد القناة، والقناة مجانية تمامًا بدون باقات إشتراك، تقوم ببث محتواها عبر القمر الصناعي “النايل سات”، على مدار ال24 ساعة، بجودة عالية من نوعية HD، ويمكن للراغبين في متابعة القناة ضبط ترددها التالي:
ضبط تردد EGY BEST
لضبط تردد قناة ايجي بست واستقبالها على أجهزة التلفزيون وشاشات العرض لديكم، يمكنكم الدخول على إعدادات جهاز الاستقبال لديكم وإدخال إحداثيات القناة الصحيحة والنقر على خيار بحث، والانتظار لحين ظهور القناة، وإحداثيات استقبال القناة الصحيحة كالتالي:
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11179
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
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