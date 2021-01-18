نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لص يسرق سيارة سيدة ثم يتصل يهدد بالاتصال بالشرطة لهذا السبب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لص يسرق سيارة سيدة هو أمر شائع في جميع الدول والمحافظات يتعرض لها جميع المواطنين بانتشار عصابات سرقة السيارات، لكن في هذه الحالة يختلف الأمر تماماً عن سرقة سيارة السيدة وطلب المال من أجل إعادة السيارة أو بيع السيارة وربح العديد من المال كما يحدث في المعتاد، قام اللص بسرقة سيارة سيدة أميركية ثم عاد ليوبخها لما فعلته وكان يهددها بالاتصال بالشرطة مما يدفع حادث السرقة إلى الاستغراب وسرد باقي التفاصيل عبر موقع ثقفني، حدثت الواقعة التاسعة صباحاً في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوريغون بمدينة بيفرتون.

لص يسرق سيارة سيدة أمريكية

قامت سيدة في الوقوف أمام إحدى المتاجر على الطريق لشراء بعض المستلزمات قبل العودة إلى المنزل، قامت بترك مفتاح السيارة في الداخل على أساس أنها لن تتأخر سوى بضع دقائق فلا داعي لغلق السيارة وأخذ المفتاح، عندما خرجت السيدة من المتجر فلم تجد سيارتها في مكانها واكتشفت أن سيارتها تم سرقتها بينما كانت هي في الداخل تمكن اللص من قيادة السيارة بعيداً، عندما رأي الرجل أن المرأة قد خرجت من السيارة قام بقيادة سيارتها ذات الدفع الرباعي عائداً إليها.

فرحت السيدة عندما رأت سيارتها عائدة إليها ثم نزل الرجل من السيارة وأخبرها ” كيف تتركي طفلك في السيارة وتذهبي إلى المتجر والسيارة مفتوحة إذا فعلتي ذلك مرة أخرى سوف أبلغ الشرطة” ثم طالبها بإخراج طفلها من السيارة، قام بقيادة السيارة مسرعاً وقام بسرقتها من جديد بعد إعادة طفلها الذي يبلغ عمرة أربعة أعوام إليها.

تقرير الشرطة عن سرقة سارة السيدة

قامت شرطة أوريغون بتصريح من الضابط “مات هندرسون”: نحن شاكرين لأن اللص قام بإعادة الطفل إلى أمه، إن ما فعلته السيدة لم يكن جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي لكنه خطأ فادح يجب عدم تكراره، ويدعو الجميع إلى الانتباه لعدم ترك أي طفل في السيارة بمفرده مع ضرورة غلق السيارة عند الخروج منها حتى ولو كان لوقت قليل، أضحت الشرطة أنه جاري البحث عن السارق لإعادة السيارة وأن عمره في العشرينات أو الثلاثينات.