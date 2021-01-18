نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين مصر الأجهزة الكهربائية من 19 يناير حتى 20 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز أسواق شركة رنين اليوم بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها الاحهزية الكهربائية والتي تتكون من تكييف حائطي 1, 5حصان بارد، وساله فوق أتوماتيك 11 كيلو، ومحضر طعام تركي 100 وات 28 وظيفة، وتكييف حائطي 2, 25 حصان بارد، وتكييف حائطي 3 حصان بارد وساخن وبلازما، وثلاجة باب زجاج أسود 14 قدم نوفروست ديجيتال، وسالة اطباق 10 افراد 6 برنامج 45 سم شاشة ديجيتال، وديب فريزر 5 درج 215لتر ديفروست، وثلاجة باب واحد 320لتر ديفروست، غسالة فوق أتوماتيك 11 كيلو فضي باب هيدروليك، وغسالة ملابس فول أتوماتيك 6 كيلو 800 لفة ديجتال.

عروض رنين مصر

تحتوي عروض شركة رنين على تخفيضات هائلة هذه الفترة والتي تتكون من سالة هاف أتوماتيك، وسالت ملابس فوق أوتوماتيك 14 كيلو ديجيتال باب زجاج، وبوتاجاز 4 شعلة سطح إستانلس، وسخان مياه كهربائي 30 لتر، وسخان غاز طبيعي 10 لتر بمدخنة ديجيتال، وسخان كهرباء 65 لتر ديجيتال، وميكروويف 25 لتر بالشواية، ودفايه زيت 7 ريشه، وعجان متعدد الاستخدامات عجان 100 وات، ومكنسة 1800 وات، وماكينة حلاقه رجالي شحن متعددة الاستخدامات، رسيفر برمجة تلقائية للقنوات، وسيستم دش، وصانعة قهوة تركي 100 وات، وكبة لحوم وخضراوات 500 وات بشفرات مزدوجة استانليس بسعة 500 ملي، ودفاية هالوجين 3 شمعة.