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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو السعودية اليوم عروض الاحد والاثنين والثلاثاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض نستو السعودية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام أو حتى نفاذ الكمية المعروضه ومنها 10 كيلو من أرز تاج الهند ب 64.95 ريال، 10 دجاجات من انتاج التاج وزن 600 جم ب 69.95 ريال، بدلا من 91.95 ريال، 10 كيلو من سكر الأسرة ب 25.95 ريال، لحم بقر بالعظم باكستاني ب 24.95 ريال، برتقال سانترا ب 2.95 ريال، 12 عبوة من حليب الريان ب 32.95 ريال، بدلا من 54 ريال، شمس زيت دوار لتر ونص ب 11.95 ريال، أومو مسحوق غسيل منوع كيلو ونص ب 12.95 ريال، أر دي أل لوشن بالبابايا 600 مل ب 7.95 ريال.
عروض نستو السعودية اليوم عروض الاحد والاثنين والثلاثاء
العروض الطازجة من نستو ماركت على التفاح الصيني الذهبي الكيلو ب 3.95 ريال، صندوق كامل من الجوافة اللذيذة ب 9.95 ريال، حزمة كاملة من الثوم ب 2.95 ريال، جذور الشمندر الصحية ب 1.95 ريال، قرع صغير ب 0.95 ريال، قرع مر محلي ب 2.95 ريال، ليمون فيتنامي ب 4.50 ريال، لحم طازج بوفالدو ب 32.95 ريال، لحم عجل بلدي ب 29.95 ريال، المفروم بقري ب 28.95 ريال.
عروض نستو على المأكولات المجمدة
2 كيلو ونص من البطاطس انتاج السنبلة ب 12.95 ريال، كيلو من الجبن المبشور انتاج داري ب 24.95 ريال، العريش صدور دجاج 2 كيلو ب 34.95 ريال، مكعبات لحم الكبير ب 36.95 ريال، بدلا من 42.95 ريال، ساديا صدور دجاج كيلو من 23.95 ريال، أنتاج الكبد الدجاج مجمدة 400 جم ب 2.95 ريال،المراعي شرائح جبن 400 جم ب 10.75 ريال، فيمتو شراب فواكه ب 14.95 ريال، المراعي نجوم حليب ب 16.95 ريال سعر الكرتونة.
عروض نستو على المعلبات
بوني حليب مبخر 6 حبات ب 13.95 ريال، عسل لانجنيز بلاك فورست 125 جم ب 23.95 ريال، معجون زيل ثوم ب 12.95 ريال، أوريو بسكويت الأصلي ب 12.95 ريال، رنا كاتشب طماطم 3 حبات ب 8.95 ريال، أبكر حليب مجفف 2.25 كيلو ب 54.95 ريال، نور مايونيز ب 10.95 ريال، ماكسويل هاوس ب 17.95 ريال، قودي ورق عنب ب 18.95 ريال، حلواني سائل الطحينة 500 مل ب 17.95 ريال، زهرتي زيت طبخ لتر ونص ب 10.95 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نستو السعودية اليوم عروض الاحد والاثنين والثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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