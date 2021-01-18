نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو السعودية اليوم عروض الاحد والاثنين والثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نستو السعودية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام أو حتى نفاذ الكمية المعروضه ومنها 10 كيلو من أرز تاج الهند ب 64.95 ريال، 10 دجاجات من انتاج التاج وزن 600 جم ب 69.95 ريال، بدلا من 91.95 ريال، 10 كيلو من سكر الأسرة ب 25.95 ريال، لحم بقر بالعظم باكستاني ب 24.95 ريال، برتقال سانترا ب 2.95 ريال، 12 عبوة من حليب الريان ب 32.95 ريال، بدلا من 54 ريال، شمس زيت دوار لتر ونص ب 11.95 ريال، أومو مسحوق غسيل منوع كيلو ونص ب 12.95 ريال، أر دي أل لوشن بالبابايا 600 مل ب 7.95 ريال.

عروض نستو السعودية اليوم عروض الاحد والاثنين والثلاثاء

العروض الطازجة من نستو ماركت على التفاح الصيني الذهبي الكيلو ب 3.95 ريال، صندوق كامل من الجوافة اللذيذة ب 9.95 ريال، حزمة كاملة من الثوم ب 2.95 ريال، جذور الشمندر الصحية ب 1.95 ريال، قرع صغير ب 0.95 ريال، قرع مر محلي ب 2.95 ريال، ليمون فيتنامي ب 4.50 ريال، لحم طازج بوفالدو ب 32.95 ريال، لحم عجل بلدي ب 29.95 ريال، المفروم بقري ب 28.95 ريال.

عروض نستو على المأكولات المجمدة

2 كيلو ونص من البطاطس انتاج السنبلة ب 12.95 ريال، كيلو من الجبن المبشور انتاج داري ب 24.95 ريال، العريش صدور دجاج 2 كيلو ب 34.95 ريال، مكعبات لحم الكبير ب 36.95 ريال، بدلا من 42.95 ريال، ساديا صدور دجاج كيلو من 23.95 ريال، أنتاج الكبد الدجاج مجمدة 400 جم ب 2.95 ريال،المراعي شرائح جبن 400 جم ب 10.75 ريال، فيمتو شراب فواكه ب 14.95 ريال، المراعي نجوم حليب ب 16.95 ريال سعر الكرتونة.

عروض نستو على المعلبات

بوني حليب مبخر 6 حبات ب 13.95 ريال، عسل لانجنيز بلاك فورست 125 جم ب 23.95 ريال، معجون زيل ثوم ب 12.95 ريال، أوريو بسكويت الأصلي ب 12.95 ريال، رنا كاتشب طماطم 3 حبات ب 8.95 ريال، أبكر حليب مجفف 2.25 كيلو ب 54.95 ريال، نور مايونيز ب 10.95 ريال، ماكسويل هاوس ب 17.95 ريال، قودي ورق عنب ب 18.95 ريال، حلواني سائل الطحينة 500 مل ب 17.95 ريال، زهرتي زيت طبخ لتر ونص ب 10.95 ريال.