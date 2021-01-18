نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية الإثنين 18 يناير 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض أسوق العثيم اليوم بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها والتي تتكون من طماطم محمي، وبطاطس، وأفندي باكستاني، وموز، وبرتقال أبو صرة، وليمون شبك، ولحم عجل بلدي دون عظم، وبصل أحمر، وهيل زدني حب كيس، وبطاطا حلوة، وتمر سكري مميز، وقهوة هرري فاتح عربي، وجوافة، وتفاح أحمر، وجزر بلدي، وثوم شبك، وعنب أحمر كبير، وتمر تمارا سكري رطب، ودجاج لي بون مجمد، وجبن إسطنبولي صفراء، وجبن فيكتو فيتا وزيتون معطون، وطرشي بوليف خضار مشكل، ويتوفر ير ذلك من المنتجات الأخرى في أسواق العثيم اليوم.

عروض أسواق العثيم

تحتوي شركة أسواق العثيم اليوم على تخفيضات هائلة على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من ذرة فشار، وحلاوة جستنية شعر سادة، وكزبرة حب، وجبن الزهار إسطنبولي، وفلفل أسود مطحون، وملفوف أحمر، وكيكة يم يم، وكرواسوان بالزبدة، وكيكة الغابة السوداء صغير،اكادو،وميكروبف هومر كهربائية،وبصل اصفر،وقدر ضغط السيف المنيوم،وتفاح فوجي،وقطاعة خضار كينوود، وتمتع أسواق شركة العثيم بخصومات كل يوم على جميع منتجاتها والتي تعد شركات أسواق العثيم من أقوى الشركات التي يذهب الناس لشراء مستلزماتهم الأسبوعية منها.

افندي باكستاني 2.95 ريال.

موز 3.25 ريال.

برتقال ابو صرة 1.95 ريال.

طماطم محمي 2.95 ريال.

بطاطس 1.95 ريال.

بطاطا حلوة 5.95 ريال.

تمر سكري مميز 18.95 ريال.

قهوة هرري فاتح عربي 34.95 ريال.

هيل زدني حب كيس 19.95 ريال.

بصل احمر 2.45 ريال.

ليمون شبك 2.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم 46.95 ريال.

عنب احمر كبير 7.95 ريال.

تمر تمارا سكري رطب 11.95 ريال.

جزر بلدي 2.95 ريال.

جوافة 8.75 ريال.

تفاح احمر 5.95 ريال.

زيتون معطون 17.95 ريال.

طرشي بوليف خضار مشكل 7.50 ريال.

جبن اسطنبولي صفراء 12.50 ريال.

جبن فيكتو فيتا 8.95 ريال.

دجاج لي بون مجمد 12.95 ريال.