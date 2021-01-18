نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هنقرستيشن معزوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجد كثير من المواطنين بالسعودية يحتاجون إلى معرفة عروض هنقرستيشن معزوم حيث أن التطور التكنولوجي، جعل الأفراد يطلبون احتياجاتهم من أطعمة وملابس من خلال شبكة الإنترنت، ويعد تطبيق هنقرستيشن من أحد التطبيقات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث يستخدم في طلب الطعام ويعتبر من المنصات المهمة في هذا المجال، فإن التطبيق يوفر إلى المواطنين إمكانية طلب الوجبات بالإضافة إلى توصيلها إلى باب منزلك، ويمكن استخدام تطبيق هنقرستيشن من خلال تنزيله عبر الموبايل، ثم تنزيل العروض الخاصة بالعملاء، والتي تتمثل في كود معزوم.

طريقة الشراء من هنقرستيشن

يعمل تطبيق هنقرستيشن على توفير طرق بسيطه من أجل إيصال الطلبات الخاصة بك إلى المطاعم المعروضة على المنصة، ويكون الهدف من الموقع هو تقديم الخدمات التي تريح العملاء للحصول على الأطعمة المتنوعة، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بجميع المطاعم التي توجد في الأماكن القريبة منهم والتي تتيح إمكانية تقديم الوجبات بشكل خارجي، والجدير بالذكر أن اختيار الأطعمة المفضلة يتم عبر قائمة الطعام المتنوعة ويتم بطرق سريعة وسهلة، ولكي تستكمل عملية الشراء من التطبيق اتبع هذه الخطوات:

الدخول إلى تطبيق موقع هنقرستيشن.

ادخل بيانات العنوان بشكل دقيق، وذلك حتى لا يحدث أي خطأ عند توصيل الطلبات.

اختيار المطعم الذي ترغب في الشراء منه.

اختر الأطعمة أو الوجبات التي تريدها، ثم اضغط على السلة، وانقر على كيفية الدفع.

انسخ الكوبون أو الكود “ZHEBO”، في الخانة الخاصة بـ الرمز الترويجي.

يجب إضافة الكود الخاص بالدفع عند استكمال عملية الشراء، وذلك في حالة الدفع عبر الفيزا، أو حتى عند اختيار الدفع عند استلام الطلب.

عروض هنقرستيشن معزوم

لكي تستفيد من عروض هنقرستيشن المعروفة باسم كود معزوم يجب اتباع هذه الخطوات:

ادخل الرمز الترويجي “[email protected]”.

سيضع التطبيق 10 ريال سعودي في المحفظة الخاصة بك عند استخدام الرمز.

اختر المطعم الذي تريد الشراء منه.

ثم اختر الوجبات أو الطلبات التي تريدها، ولكن بحد أقصى 40 ريال سعودي.

انقر على كلمة إضافة، ثم على عرض سلة المشتريات.

ادخل الكود تحت عبارة “حياك ضع كود معزوم”.

ونتمنى في ختام الحديث عن عروض هنقرستيشن معزوم أن نكون وضحها إليكم الطريقة، التي يمكن بها الحصول على عرض كود معزوم المميز، الذي يكون سهل في الحصول عليه وفي ذات الوقت يوفر إليكم الأموال، حيث تعتبر منصة هنقرستيشن من أكبر المنصات في طلب الطعام.