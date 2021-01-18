نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحديث أسعار عروض جرير للجوالات والكمبيوتر المحمول ومفاجأة أسعار المنتجات المجددة من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات و لابتوب جرير، تعد jarir bookstore مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، من أشهر المؤسسات داخل المملكة التي ينتظر عملائها العديد من عروض جرير المغرية بشكل دوري، وسوف نتعرف في هذا المقال على أحدث العروض المميزة المقدمة من مكتبات جرير، حيث العروض عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و عروض جوالات جرير والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جرير ايباد برو، و عروض لاب توب جرير وجميع مستلزمات الكمبيوتر، و تخفيضات جرير على الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، والكتب الإلكترونية والمدرسية. عروض جرير للجوالات سامسونج فولد جرير؛ سامسونج جالكسي، زد فولد 2، بسعر 7199 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت.

هواوي p40 برو جرير؛ جوال هواوي بي 40 برو بلس، بسعر 4499 ريال سعودي، سعة 512 جيجابايت.

عروض جوالات جرير جوال هواوي، Y9a، بسعر 1099 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت، اللون زهري ساكورا، أسود ميدنايت، فضي سبيس.

عروض جرير على الجوالات جوال هواوي نوفا 7 اس اى، سعة 128 جيجابايت بسعر 1299 ريال سعودي خصم 19%.

هواوي p40 برو جرير جوال هواوي بي 40 برو، بسعر 256 جيجابايت بسعر 3349 ريال سعودي، خصم 13% اللون أسود.

جرير ايباد برو ابل، آيباد برو 2020، كمبيوتر لوحي، 12,9، واي فاي، بسعر 4449 ريال سعودي.

جرير ايباد برو ابل، 2020- آيباد برو 11، بسعر 3599 ريال سعودي، كمبيوتر لوحي واي فاي. لابتوب جرير و عروض جرير على أجهزة ماك بوك عروض لاب توب جرير منتج مجدد درجة ب، ابل، ماك بوك برو ريتنا بسعر 8799 ريال سعودي، 20%.

عروض جرير اليوم منتج مجدد درجة ب، ابل، ماك بوك برو ريتنا بسعر 4479 ريال سعودي خصم 28%.

تخفيضات جرير منتج مجدد درجة ب، اتش ب، OMEN 17 – w200nx، بسعر 4777 ريال سعودي، وفر 41%.

عروض لاب توب جرير اتش بي، انفي اكس 360، ed1001nx – 15، لابتوب 2 بسعر 5399 ريال سعودي، وفر 400 ريال سعودي.

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