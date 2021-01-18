نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا خصومات وتخفيضات بجانب امكانية التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا، تخفيضات هائلة داخل أسواق أكسترا في المملكة العربية السعودية؛ اكبر واشمل مجموعة تخفيضات داخل أسواق أكسترا في المملكة العربية السعودية متوفرة حاليًا بالموقع الرسمي الإلكتروني لأسواق اكسترا على مجموع رائعة المتخصصة في عملية بشر الطعام من ماركة أريتي الرائعة، كما توفر أسواق أكسترا عدد من الأدوات الكهربائية من إنتاج شركة هيونداي الغنية عن التعريف، وتشمل مجموعة من أجهزة الثقب وجهاز الصاروخ الكهربائي، كل ذلك بأسعار قليلة تناسب جميع عملاء أَسواق اكسترا.

عروض اكسترا

خصومات على مبشرة الطعام من أَسواق اكسترا

الصنف مبشرة كهربائية من ماركة أريتي، اللون أخضر، ثمن المبشرة الحالي(71) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(198) ريال سعودي، بتخفيض(127) ريال سعودي، وبخصم 64.14٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

خصومات اكسترا

خصومات اكسترا على الأدوات الكهربائية من ماركة هيونداي

الصنف مثقاب مطرقي من ماركة هيونداي، مقاس 13 مللِي متر، مصدر الطاقة 900 وُاط، قوة 220 فولت، ثمن الجهاز الحالي(203) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(225) ريال سعودي، بتخفيض(22) ريال سعودي، وبخصم 9.77٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع عشرة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا

تخفيضات اكسترا على الأدوات الكهربائية من ماركة هيونداي

الصنف صاروخ زاوية من ماركة هيونداي، مقاس أربعة بوصة، قوة 710 وات، مصدر الطاقة 220 فولت، ثمن الجهاز الحالي(179) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(199) ريال سعودي، بتخفيض عشرين ريال سعودي، وبخصم 10.77٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع عشرة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

كل ذلك واكثر ستجدونة داخل جميع فروغ هايبر ماركت اكسترا و المتجر الالكترونى اغتنم الفرصة قبل انتهاء مهرجان عروض

.