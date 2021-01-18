نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دراما البدوية الجديد 2021 على النايل سات لمتابعة اقوي المسلسلات التاريخية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة دراما البدوية الجديد 2021 على النايل سات، من المعروف ان تلك الحياة البدوية لها ما يميزها من طباع خاصه بها تميزها عن باقي المجتمعات الاخري ولذلك نجد الكثير من المواطنين الذين يكونوا في لهفة لمعرف تلك التفاصيل الخاصة بالحياة البدوية التي تحافظ على عادتها وطباعها على الرغم من تغير العالم من حولها بأكمله، ولذلك تم ظهور قناة دراما البدوية التي تحرص على عرض تلك المسلسلات البدوية ذات الطابع المختلف ولذلك زاد البحث من قبل المواطنين حول تردد قناة دراما البدوية الجديد 2021 على النايل سات.
قناة دراما البدوية
تعتبر من احدي القنوات الفضائية السعودية التي بدأت في الانطلاق منذ عام 2013 ومنذ ذلك الوقت وهي تحاول بكل جهد من أجل الحفاظ على تقديم تلك النوعية المتميزة من المسلسلات بجودة عالية وتحرص على تقديم برامجها بدون أنقطاع على مدار اليوم ومنذ بداية بث القناة وهي تقوم بعرض تلك المسلسلات البدوية التي تتناول تلك التفاصيل الخاصة بحياة البدو وتناول تلك العادات والتفاليد الخاص بتلك البيئة وبالاضافة الي قيامها بعرض تلك المسلسلات التاريخية التي تتناول اشهر الشخصيات التاريخيية.
ومن أبرز المسلسلات التي تقوم بعرض عبر شاشتها مسلسل عنترة بن شداد وهو ذلك المسلسل السوري من انتاج 2007 ويتناول قصة الفارس عنتر بن شداد ومسلسل عمر بن الخطاب وغيره من المسلسلات التاريخية المتميزة التي يحرص على متابعتها عشاق تلك النوعية من المسلسلات.
تردد قناة دراما البدوية الجديد 2021
يمكنك أن تقوم باستقبال قناة دراما البدوية على القمر الصناعي نايل سات عندما تقوم بضبط جهازك على التردد التالي :-
- على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11136 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6 بجودة sd.
- على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 10758 ومعدل الاستقطاب راسي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.
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