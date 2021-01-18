نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات بابجي بطريقة سهلة وامنة دون التعرض لاي ماحاولة احتيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات بابجي، لعبة Pubg ليست لعبة فريدة من نوعها على الإطلاق لأنها تتمتع بأسلوب ألعاب القتال وألعاب الرماية الشهيرة المشابهة للعبة الشهيرة Counter-Strike، ولكن في لعبة Pubg يقاتل اللاعبون من خلال نظام واحد أو نظام جماعي.

شحن شدات بابجي

هناك أكثر من طريقة بسيطة للغاية يمكنك شحن شدات PUBG بشكل كامل وآمن دون القلق بشأن تعرضك لخداع من قبل اى شخص ما أو تعريض حسابك لخطر، الحظر الدائم من قبل اللعبة سوف يتم ذكر المحتوى الأكثر أهمية في الأسطر القليلة التالية، الطريقة الأولى والأسهل لتعبئة بطاقة لعبة PUBG هي شراء بطاقة PUBG واستخدام حسابك الخاص لإعادة التعبئة في اللعبة أفضل مكان للعثور على بطاقة لعبة PUBG بأفضل سعر في المملكة العربية السعودية هو موقع My Cards، هذا الموقع متخصص في بيع جميع بطاقات الألعاب بأفضل الأسعار في المملكة العربية السعودية.

طريقة الشحن بابجى

شراء بطاقة من خلال موقع “بطاقتي” my cards.

بعد شراء البطاقة ، سيصلك رمز التفعيل في رسالة بريد إلكتروني في غضون ثوانٍ قليلة.

بعد الحصول على رمز البطاقة ، يرجى زيارة موقع Pubg الرسمي.

اكتب اسم المعرف الخاص بك في لعبة بابجى الذي تريد شحن مفتاح الربط، ثم أدخل رمز البطاقة المستلم عبر البريد الإلكتروني، وأخيراً الحروف والأرقام الظاهرة في الصورة ثم اضغط على كلمة “redeem”.

بطاقات ايتونز

بطاقة ايتونز هي طريقة مخصصة فقط لمالكي iPhone و iPad، لذلك إذا لم يكن لديك جهاز iOS، فلا تتبع هذه الطريقة.