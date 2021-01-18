نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم والتخفيضات الأسبوعية المتجددة.. اليكم قائمة أسعار بنده للمخبوزات الطازجة وافطار الابطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، يعتبر هايبر ماركت بنده بالسعودية من أهم الشركات الرائدة والعالمية في مجال التجزئة، يقوم هايبر بنده بتقديم أفضل العروض والخدمات التي تقدم من خلال أسواق هايبر بنده، ومن أحد هذه العروض التي يقدمها هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، حيث عروض بنده على الأدوات المنزلية، وعروض بنده للجوالات و الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، عروض الالكترونيات في هايبر بنده. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بنده اليوم كرواسون 10 حبات، السادة بسعر 7.95 ريال سعودي، الزعتر بسعر 11.95 ريال سعودي، بالجبنة 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة خبز بالشوكولاتة، 10 حبات، وزن 25 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده كروسان برونتو، وزن 55 جرام، 5 + 2 بسعر 5 ريال سعودي.

عروض بنده الدمام خبز توست أبيض يومي، وزن 600 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع شرائح خبز بر جامبو هرفي، للكيس بسعر 3.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم كعك الحفلة سويتر بكريمة الفانيلا، 12 × 28 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده كوب كيك أمريكانا، 12×2×55 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

عروض بنده جده كرواسان، فطيرة لوزين، 50/70/75 جرام بسعر 5 ريال سعودي، 5+1.

عروض بنده هذا الاسبوع كيك الفانيلا الصغير(12×32 جرام) بالزبيب (12×28 جرام) بسعر 5 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم رقائق القمح بطعم الشوكولاتة شوكابك / حلقات الحبوب الكاملة المحمصة بالعسل / كوكو بفس نستلة وزن 375 جرام بسعر 15 ريال سعودي. عروض بنده اليوم و فطور الأبطال من هايبر بنده عروض هايبر بنده جدة كونتري كورن فليكس نستله، وزن 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي، 2 حبة.

عروض هيبر بنده أصابع بسكويت ناتشر فالي المقرمشة، 6/5 × 42 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

بندة عروض اليوم كورن فليكس سويت بوكس ( وزن 375 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الخميس كرات بطعم الشوكولاته نسكويك، وزن 375 جرام بسعر 15 ريال سعودي للعلبة.

عروض هايبر بنده الخبر شوفان كويكر، وزن كيلو بسعر 10 ريال سعودي.

تخفيضات بنده عسل طبيعي الشفاء، وزن 500 جرام بسعر 25 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده اليوم كريما نوتيلا من البندق والكاكاو، وزن 750 جرام بسعر 25 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم والتخفيضات الأسبوعية المتجددة.. اليكم قائمة أسعار بنده للمخبوزات الطازجة وافطار الابطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.