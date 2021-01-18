شوف خصومات العثيم علي كل المعروضات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة خصومات العثيم السعودية، وهي شركة تابعة لمجموعة صالح العثيم وهي اختصار لأسواق عبد الله العثيم أو أسواق العثيم، تأسست أسواق عبد الله العثيم في عام 1980 لفتح تجارة التجزئة والجملة لمجموعة صالح العثيم مكمل للسوق عدد الأسواق 14 سوقًا في المملكة العربية السعودية، وتقدم أسواق عبدالله العثيم بمناسبة العام الجديد خصومات رائعة على جميع المنتجات. خصومات العثيم طقم قدور نيو فلون، عدد 8 قطع، بسعر 139 ريال سعودي ومعه هدية، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم قدور رويال فورد، عدد 8 قطع، بسعر 109 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم قدور فالبرو، عدد 10 قطع، بسعر 165 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قدر ضغط السيف، 7 لتر بسعر 92 ريال سعودي، 9 لتر بسعر 109 ريال سعودي، 11 لتر بسعر 124 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كسرولا نيو لايف، عدد 8 قطع، بسعر 199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض العثيم عروض العثيم على أدوات المطبخ حافظة طعام سوليتير، عدد 3 قطع، بسعر 40 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم طبخ هوم اوي، عدد 8 قطع، بسعر 98 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قدر ضغط بلاكستون، 7 لتر بسعر 65 ريال سعودي، 9 لتر بسعر 77 ريال سعودي، 11 لتر بسعر 104 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم قدور برايت هوم رخام، عدد 10 قطع، بسعر 159 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم قدور رويال فورد بسعر 110 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ قدر هوم واي ماربل، عدد 9 قطعة، بسعر 159 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقلاة فالبرو جرانيت، عدد 2 قطعة مع 2 مغرفة، بسعر 49.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ترمس السيف فلورا، عدد 2 قطعة، بسعر 55 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ممسحة فيليدا برومست موب، بسعر 69 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جاك اركوبال، سعة 1.8 لتر، بسعر 9.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ترمس ريم، سعة 1 لتر، بسعر 26.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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