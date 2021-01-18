نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير لاب توب في السعودية لمدة 7 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير Jarir المذهلة على أجهزة لاب توب MSI المميزة، وأحدث عروض مكتبة جرير Jarir Bookstore و خصم جرير على أجهزة لاب توب متعددة المواصفات التقنية ومتفاوتة الأسعار، تقدم مكتبة جرير السعودية احدث عروض الالكترونيات المذهلة و أقوى الخصومات في عروض لا تنتهي، وتبدأ عروض لابتوب جرير من اليوم الإثنين 18 يناير 2021 وتستمر لمدة 7 أيام حتى يوم 24 يناير 2021، وتقدم جرير امكانية التقسيط عبر خدمة تقسيط جرير حيث تتيح للعملاء التقسيط بقسط شهري مناسب على 24 شهر، ويمكنكم تصفح صور عروض لاب توب جرير اون لاين في التالي.

جرير

تُعد مكتبة جرير في السعودية أحد أكبر المتاجر الإلكترونية في المملكة، والتي تختص بعرض أقوى الأجهزة الإلكترونية المُحدّثة عالية الجودة والمواصفات والكفاءة، في موسم العودة إلى المدارس وإحتمالية الدراسة عن بُعد تقد مكتبة جرير أقوى تنزيلات لاب توب وايباد للعملاء بأسعار مخفضة وخصومات هائلة، أقوى عرض مكتبة جرير اليوم ولمدة أسبوع كامل على لاب توب msi المميز، نستعرض العروض معًا في التالي.

عروض جرير

عرض لاب توب ام اس اي msi GF65 .9SEXR Thin، مخصص للألعاب، يتمتع بمواصفات تقنية متطورة، شاشة بحجم 15.6 بوصة، الجيل التاسع بسعر 5699 بدلًا من 6199 ريال سعودي، ووفر 500 ريال سعودي.

عرض التوفير على لاب توب msi المميز، وتمتع بمواصفات خاصة للإستمتاع بأحدث الألعاب مع كمبيوتر محمول GF65 .9SEXR Thin المميز من الجيل التاسع، حجم الشاشة 15.6 بوصة بسعر 5549 بدلًا من 6149 ريال سعودي، تمتع بخصم 10% وإمكانية التوفير حتى 600 ريال سعودي.

خصم 17% على لاب توب ام اس اي GS66 .10SE ستيلث، كمبيوتر مخصص للألعاب، حجم الشاشة 15.6 إنش بسعر 7299 بدلًا من 8799 ريال سعودي، ووفر 1500 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

وفر 800 ريال سعودي مع عرض لاب توب جرير ام اس اي GL65 .10SFSK ليوبارد المخصص للألعاب، يتمتع بإمكانيات تقنية عالية الجودة والأكثر حداثة وتطورًا، مزود بشاشة 15.6 بوصة بسعر 9199 بدلًا من 9999 ريال سعودي.

خصم جرير لاب توب ام اس اي msi GL65 .10SDR ليوبارد المخصص للألعاب، مزود بإمكانيات تقنية مذهلة وشاشة مقاس 15.6 بوصة بسعر 5749 بدلًا من 6349 ريال سعودي، وتمتع بخصم 600 ريال سعودي.

عرض جرير اون لاين على لاب توب ام اس اي MSI GD63 .10SCXR ثن مخصص للألعاب، يتمتع بإمكانيات مذهلة للعب أحدث واضخم الألعاب، مزود بشاشة 15.6 بوصة بسعر 4099 بدلًا من 4399 ريال سعودي ووفر 300 ريال سعودي.

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