تراند الفن: زوجة تخدِّر زوجها كل ليلة وتجلب عشيقها على الفراش بجواره

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 08:05 مساءً - اعتادت زوجة على خيانة زوجها مع عشيقها بجواره على فراش الزوجية، بعدما تدس له عقاقير مخدرة في الشراب.

وفي ذات يوم استيقظ الزوج ليصدم بمنظر لا يتحمله أحد، إذ وجد زوجته تخونه بجواره على الفراش مع عشيقها.

الواقعة كشفها الزوج المغربي، في مدينة الناظور، بعدما كشف تفاصيل تعرضه للخيانة من طرف زوجته وبشكل مستمر دام مدة طويلة.

يقول الزوج: أنها كانت تعمل على دس مادة مخدرة في طعامه وشرابه ليغيب عن الوعي، فتقوم هي باستقدام خليلها إلى منزل الزوجية.

وأضاف أنه استفاق ذات ليلة في حالة وهن شديدة ليجد زوجته تمارس الجنس على فراشهما مع عشيقها، ليقوم بعدها بمواجهتها، حيث اعترفت له بالحقيقة، وفرت إلى وجهة مجهولة قبل أن يتم اعتقالها من طرف رجال الأمن، بعدما تأكدت من عزمه تقديم شكاية ضدها.

وختم الزوج حديثه، الذي تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير بسبب تأثير تلك العقاقير المخدرة التي كانت تدسها له زوجته قبل انكشاف أمرها.