تراند الفن: محكمة مصرية تعاقب نجمة شهيرة لاتهامها بالخيانة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 08:05 مساءً - أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكمًا قضائيًا بمعاقبة المنتجة الشهيرة سارة الطباخ لاتهامها بخيانة خطيبها السابق المرب محمد الشرنوبي.

وقضت المحكمة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبس “الطباخ” عامين، لتبديدها مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وقبل ساعات فتحت المنتجة سارة الطباخ النار على المنتجين الفنيين بسبب تعاملهم مع الفنان محمد الشرنوبي دون الرجوع إلى شركتها التي تمتلك عقد احتكار وإدارة أعمال الفنان الشاب.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي” ايرث برودكشن” صاحبة الحق الحصري في التوقيع علي اية عقود خاصة بكل الفنانيين لأن عقودهم جميعا مازالت سارية ولم تفسخ كما يدعون بهدف خداع الشركات و لا يحق لهم التعاقد او امضاء العقود او قبض اموال بطريقة مباشرة ،وقام المستشار القانوني للشركة بإقامة دعاوي قضائية ضد كل هذه الشركات حفاظا علي حقوق الشركة وأدعو كافة المنتجين إلي عدم التعاقد معهم بشكل منفرد بعيدا عن الشركة حفاظا علي العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل انواعة ومجال الاعلان وشركات الإتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات .

وكل من يتعدي علي حقوق الشركة ستقوم الشركة بأخذ كل الاجراءات القانونية فورا للحفاظ علي حقوقها الادبية و القانونية” .