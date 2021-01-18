تراند الفن: فيفي عبده تصدم الجميع بفيديو مفاجئ «اعتزال وعري وحجاب»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 08:05 مساءً - admin ‏22 دقيقة مضت أخبار المشاهير 33 زيارة

فاجأت الفنانة فيفي عبده، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بإعلان موقفها من ارتداء الحجاب، بعد ظهورها به في آخر فيديو نشرته عبر حسابها، موضحة حقيقة اعتزالها وارتداء الحجاب.

وقالت في مقطع الفيديو: “طبعا الحجاب مش حرام ولا حاجة، أنا أمي متحجبة وكل خواتي متحجبين، وهو الحجاب عيب، لما ربنا يريد حتحجب على طول مش عايزة كلام، هي عايزة واسطة؟ الحجاب ده عايز واسطة بين العبد وبين ربه؟ ليه كدا بتتدخلوا بالي ملكوش فيه؟”

وتابعت: “يعني كل مرة أنزل صورة تطلعوا مرة في الإنعاش مرة ماتت وأنا برقص ولسا مقلتش إنني اعتزلت ولا قلت إنني ما برقص ولا قلت إنني ما بلبس عريان، ليه تقولوني وأنا مقلتش حاجة؟ حرام عليكو بقى.. اسكوزمي آخر اسكوزمي ”