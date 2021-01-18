تراند الفن: مصريات يحتفلن بالأعضاء الذكرية داخل نادٍ شهير

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 08:05 مساءً - قررت وزارة الشباب والرياضة في مصر، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماع.

وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادى إلى مقر النادى وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

وكانت الوزارة قد رصدت بعض الصور تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية.

بدأت الأزمة باحتفال مجموعة من السيدات بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، قبل أن يتم تداول الصور بشكل واسع بين أعضاء النادي الشهير، وكذا على مجموعات خاصة بأعضائه، قبل أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار الأمر غضبًا بين عدد كبير من الأعضاء وسط تكهنات بصدور قرار رسمي من إدارة النادي خلال الساعات المقبلة بشأن الأزمة.