نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ساكو السعودية تخفيضات وعروض بأسعار لا مثيل لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساكو السعودية تُقدم تخفيضات وعروض مغرية على كافة مستلزمات المنزل، وعروض إضافية على الدفايات الكهربائية ودفايات الزيت بأنواعها، وأيضًا المفروشات، وكل ما يحتاجه المنزل من مستلزمات، أدوات، أجهزة منزلية وكهربائية، بالإضافة إلى الجوالات والإلكترونيات متوافرة في عروض ساكو بخصومات كبرى على أسعارها.

ساكو السعودية

استفيدوا من تخفيضات ساكو السعودية التي تشمل منتجات متنوعة، وإليكم أبرز العروض والخصومات.

دفايات ساكو

دفاية كهربائية 2400 واط، 220 فولت، بسعر 149.75 ريال سعودي.

دفاية زيت 2500 واط، 230 فولت، 12 ريشة بسعر 649 ريال سعودي، و 13 ريشة بسعر 689 ريال سعودي، و15 ريشة بسعر 769 ريال سعودي.

دفاية سيراميك 2500 واط، 220 فولت، واي فاي، تتميز بكونها صديقة للبيئة، بسعر 499.75 ريال سعودي.

دفاية كهربائية كولين، 2000 واط، 220-240 فولت، بسعر 153.25 ريال سعودي.

دفاية كهربائية 2000 واط كونفيكتور، بسعر 119.75 ريال سعودي.

دفاية كهربائية 2000 واط، بالإضافة إلى موقد، بسعر 349.75 ريال سعودي.

دفاية الهالوجين الكهربائية نيكاي 1200 واط، مكونة من ثلاث أنابيب، بسعر 129.75 ريال سعودي.

دفاية كهربائية 2000 واط كوارتز، مكونة من عشرة أنابيب، بسعر 199.75 ريال سعودي.

عروض ساكو

إليكم أقوى عروض المفروشات المناسبة لفصل الشتاء، وتتوافر عروض لحاف ومفروشات بمواصفات مختلفة، وأشكال متنوعة لتلائم كافة الأذواق، وبأسعار رائعة في ساكو.

بطانية باللون الأبيض والأزرق، مقاس 170×130 سم، تتميز بنعومتها وسهولة وإمكانية غسلها في الغسالة، بسعر 68.75 ريال سعودي.

طقم لحاف مزدوج قطن للسرير مكون من 4 قطع، بتصميم باللون البيج مع ورود بألون زاهية، بسعر 189.75 ريال سعودي.

طقم مفرش للسرير لحاف قطن مكون من 8 قطع، بسعر 329.75 ريال سعودي.

لحاف مطوي مقاس 130×170 سم، بسعر 68.75 ريال سعودي.

بطانية صوف سادة مقاس 203×152 سم، بسعر 35 ريال سعودي.

طقم لحاف فالانتيني، بتصميم مميز وأشكال رائعة، بسعر 429.75 ريال سعودي.

بطانية باللون الأحمر وبها أشكال حلزونية باللون الأبيض، مقاس 170×130 سم، بسعر 68.75 ريال سعودي.

طقم لحاف فلانيل جكار مكون من 4 قطع، 389.75 ريال سعودي.

طقم لحاف فلانيل جكار للسرير باللون البيج، مكون من 6 قطع، بسعر 349.75 ريال سعودي.

استعرضنا أبرز العروض وبشكل مفصل، ولمعرفة المزيد من الخصومات والتخفيضات الموجودة في متاجر السعودية، وأيضًا العروض الأسبوعية تابعونا باستمرار.