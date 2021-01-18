تراند الفن: تسريب صورة لفنانة شهيرة في أحضان هذا الشخص

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 09:09 مساءً - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها الفنانة اللبنانية رولا سعد، في أحضان شخص قيل إنه خطيبها “يحيى” الذي أعلنت خطوبتها له قبل أيام بحضور أصدقائها وشقيقتها وأولادها.

ويبدو أن الصورة المسربة هي لـ”يحيى” خطيب رولا سعد بالفعل، حيث كشفت الملابس التي كانت تحتفل بها في أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، هي ذات الملابس التي ظهرت بها برفقة خطيبها كما أنها أكدت أن الحفل تم في ذلك التوقيت.

وعلق العديد من المتابعين على ملامح خطيب رولا سعد، وقالوا إنه وسيم، فيها سخر آخرون بالقول “فلوسوا وسيمات”، بينما تطرق بعضهم إلى الحديث عن كثرة عمليات التجميل التي ظهرت على وجهها.

وجاء في التعليقات: “فترة وحتطلقوا هذه حياة الفنانين”، “اصلو فلسطيني ونخلق بسوريا وعايش بأميركا”، و”شو هالوسامة”، و”مهضومة كتير”.