تراند الفن: مستشار بن زايد عن المصالحة الخليجية لن يتم هذا الامر ولن نسمح به

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 09:09 مساءً - admin ‏29 دقيقة مضت أخبار الساعة 25 زيارة

أبدى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، مستشار بن زايد فرحته بالمصالحة الخليجية.

كما شدد على أنه لن يتم السماح لأي أحد بمصادرة هذه الفرحة، مؤكدًا أن أمر إفساد هذه الفرحة لن يتم.

جاء هذا عبر حسابه على “تويتر” حيث كتب “لن ندع لكائن من كان ان يصادر فرحتنا بالمصالحة الخليجية”.