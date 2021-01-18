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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 09:09 مساءً - admin 29 دقيقة مضت أخبار الساعة 25 زيارة
أبدى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، مستشار بن زايد فرحته بالمصالحة الخليجية.
كما شدد على أنه لن يتم السماح لأي أحد بمصادرة هذه الفرحة، مؤكدًا أن أمر إفساد هذه الفرحة لن يتم.
جاء هذا عبر حسابه على “تويتر” حيث كتب “لن ندع لكائن من كان ان يصادر فرحتنا بالمصالحة الخليجية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مستشار بن زايد عن المصالحة الخليجية لن يتم هذا الامر ولن نسمح به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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