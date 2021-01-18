تراند الفن: ميريام كلينك تظهر عارية على غلاف مجلة فرنسية

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 09:09 مساءً - admin 13 دقيقة مضت أخبار الساعة 26 زيارة
أطلقت على نفسها ملكة الحرية في تصريحات صحفية لها من قبل، ولكن لم يتوقع عشاقها ومتابعيها أن تتخذ خطوة بهذه الجرأة لتظهر عارية على غلاف مجلة فرنسية شهيرة.
وكانت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك خضعت مؤخرا لجلسة تصوير خاصة استعدادا لموسم الأعياد المقبل، وهي شبه عارية مرتدية مجسم على رأسها على شكل قرني غزال باللون الذهبي.
وكان ضمن الصور واحدة مثيرة ايضا ظهرت فيها مؤخرتها وهي في رداء شفاف كشف عن تفاصيل جسمها بالكامل، ووضعت عليه بعض القطع من القطن الأبيض تيمنا بالأعياد.
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