تراند الفن: أحمد موسى هذا هو مصير مدبولي بعد كلمته اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 09:09 مساءً - كشف الإعلامي أحمد موسى، مصير رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، مشيرًا إلى أنه سيتم تجديد الثقة فيه، قائلًا :” تحدث بثقة أمام مجلس النواب وعجبني جدا النهاردة وهو بيتكلم قدام مجلس النواب.. خدوها منى هياخد الثقة».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين تعرض اليوم لهجوم كبير من قبل مجلس النواب؛ بسبب بعض الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية تعرض أيضًا لهجوم خلال كلمته اليوم من النواب.

وأكد أحمد موسى، أنه تابع الجلسة كلها على الهواء لمتابعة آراء النواب في كافة المجالات سواء الصحية أو الاقتصادية وكل أوجه المعيشة، منوها بأنه يحسب لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي مواجهة فيروس كورونا والعشوائيات.

وقال أحمد موسى إن مصر تتمتع بالأمن والأمان والقضاء على العشوائيات في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية مليئة بالمشردين الذين افترشوا الشوارع أمام الكونجرس الأمريكي.