نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السعودية اليوم على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم نقدمها لكم من على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير على المنتجات والسلع المنزلية ونبدأها ب 19 كيلو +2 مجانا من مسحوق تايد Deepio ب 114 ريال، فازلين جل العناية 450 مل ب 19.75 ريال، طقم سفرة 47 قطعة ب 198 ريال، صابون غسول أومو 7 كيلو ب 35.75 ريال، 3 لتر من البرسيل المخصص للعبايات السوداء + 900 مل مجانا ب 34.75 ريال، خلاط كهربائي دوتس 3*1 بقوة 500 w ب 47 ريال، عصارة فواكه دوتس ب 99 ريال، سلاقة بيض 2 دور ب 59 ريال، دفاية كوارتز هوم ماستر ب 99 ريال، مناديل سوفتي 3*7 مجانا ب 15.75 ريال.

عروض السعودية اليوم على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير

كرسي بلاستيك ب 16.75 ريال، كرسي تسريحة مع خزانة 2*1 ب 99 ريال، طبلية ملسبة ب199 ريال، طقم جلسة خزف 4 أشخاص ب 525 ريال، طاولة بلازمة ب 199 ريال، بدلا من 249 ريال، طقم طاولة حديد مع 4 كراسي وتكايات ب 690 ريال.

عروض السعودية اليوم

18 كيلو من بونكس مسحوق ب 89 ريال، لتر ونص بونكس ب 9.75 ريال، لتر برسيل للملابس البيضاء ب 9.75 ريال، أومو لتر ونص ب 9.75 ريال، برسيل جل 3 لتر+ 1 مجانا ب 34.75 ريال، 3 لتر كمفورت ب 19.75 ريال، درامر مطهر برائحة الصنوبر ب 25.75 ريال 2 لتر.

عروض السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية على كيفك

عصارة برتقال كولين لتر ونص ب 45 ريال، غلاية ماء استيل غطاء قابل للازالة 3 لتر ب 49 ريال، قلاية بطاطس هواية ب 109 ريال، قلاية بدون زيت ديجيتال لطعام صحي ب 199 ريال، ترمس شاها ضغط 3 لتر ذهبي ب 99 ريال، خلاط كولين 1500 w ب 199 ريال، مفرمة لحم كولين 1400 وات ب 179 ريال، ميكرويف كولين ديجيتال لونه أبيض وأسود 20 لتر ب 198 ريال، فرن جانو 50 لتر ب 259 ريال.

عروض على كيفك على أدوات الشوي

3 كيلو من فحم أغصان الطبيعة المضغوط ب 17 ريال، أوريتكس فحم جوز الهند ب 8.75 ريال، فحرم رويال 10 كيلو ب 45 ريال، وال 4 كيلو ب 22 ريال، منقل حديد قياس 46* 46 ب 129 ريال، والمنقل قياس 55* 75 ب 179 ريال، منقل حديد قياس 60* 90 سم ب 199 ريالن بدلا من 269 ريال.