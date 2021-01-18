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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السعودية اليوم على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم نقدمها لكم من على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير على المنتجات والسلع المنزلية ونبدأها ب 19 كيلو +2 مجانا من مسحوق تايد Deepio ب 114 ريال، فازلين جل العناية 450 مل ب 19.75 ريال، طقم سفرة 47 قطعة ب 198 ريال، صابون غسول أومو 7 كيلو ب 35.75 ريال، 3 لتر من البرسيل المخصص للعبايات السوداء + 900 مل مجانا ب 34.75 ريال، خلاط كهربائي دوتس 3*1 بقوة 500 w ب 47 ريال، عصارة فواكه دوتس ب 99 ريال، سلاقة بيض 2 دور ب 59 ريال، دفاية كوارتز هوم ماستر ب 99 ريال، مناديل سوفتي 3*7 مجانا ب 15.75 ريال.
عروض السعودية اليوم على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير
كرسي بلاستيك ب 16.75 ريال، كرسي تسريحة مع خزانة 2*1 ب 99 ريال، طبلية ملسبة ب199 ريال، طقم جلسة خزف 4 أشخاص ب 525 ريال، طاولة بلازمة ب 199 ريال، بدلا من 249 ريال، طقم طاولة حديد مع 4 كراسي وتكايات ب 690 ريال.
عروض السعودية اليوم
18 كيلو من بونكس مسحوق ب 89 ريال، لتر ونص بونكس ب 9.75 ريال، لتر برسيل للملابس البيضاء ب 9.75 ريال، أومو لتر ونص ب 9.75 ريال، برسيل جل 3 لتر+ 1 مجانا ب 34.75 ريال، 3 لتر كمفورت ب 19.75 ريال، درامر مطهر برائحة الصنوبر ب 25.75 ريال 2 لتر.
عروض السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية على كيفك
عصارة برتقال كولين لتر ونص ب 45 ريال، غلاية ماء استيل غطاء قابل للازالة 3 لتر ب 49 ريال، قلاية بطاطس هواية ب 109 ريال، قلاية بدون زيت ديجيتال لطعام صحي ب 199 ريال، ترمس شاها ضغط 3 لتر ذهبي ب 99 ريال، خلاط كولين 1500 w ب 199 ريال، مفرمة لحم كولين 1400 وات ب 179 ريال، ميكرويف كولين ديجيتال لونه أبيض وأسود 20 لتر ب 198 ريال، فرن جانو 50 لتر ب 259 ريال.
عروض على كيفك على أدوات الشوي
3 كيلو من فحم أغصان الطبيعة المضغوط ب 17 ريال، أوريتكس فحم جوز الهند ب 8.75 ريال، فحرم رويال 10 كيلو ب 45 ريال، وال 4 كيلو ب 22 ريال، منقل حديد قياس 46* 46 ب 129 ريال، والمنقل قياس 55* 75 ب 179 ريال، منقل حديد قياس 60* 90 سم ب 199 ريالن بدلا من 269 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض السعودية اليوم على كيفك ماركت تخفيضات شهر يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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