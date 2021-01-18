مسابقة الراتب .. آلية الاشتراك ومواعيد السحب 2021 عبر قناة سما الفضائية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة البرمجيات Linkup عن تقديم مسابقة الراتب بالتعاون مع شركة رند من خلال شركتي الاتصالات الخليوية سيرياتيل و MTN، وتتم تحت رعاية المؤسسة العربية للإعلان، وجوائز المسابقة هي عبارة عن رواتب شهرية، وتجري السحوبات لاختيار 3 فائزين كل شهر، الجائزة الأولى راتب قيمته 100 ألف ليرة سورية شهريًا ، الجائزة الثانية راتب قيمته 200 ألف ليرة سورية شهريًا، الجائزة الثالثة راتب قيمته 100 ألف ليرة سورية شهريًا، وهذه الرواتب يتم صرفها لمدة 12 شهرًا “سنة كاملة”

مسابقة الراتب

كيفية الاشتراك في مسابقة الراتب ومواعيد السحب

للراغبين في الاشتراك في المسابقة ما عليهم سوى :

إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 1998 سواء من خطوط شركة الاتصالات سيرياتيل أو إم تي إن ” MTN” تتضمن كلمة راتب.

يتم السحب في بداية كل شهر على الجائزة الأولى وهي راتب 100 ألف ليرة سورية شهريًا لعام كامل، وفي الـ20 من كل شهر يتم السحب على الجائزة الثانية وهي 200 ألف ليرة سورية شهريًا لمدة عام كامل، وفي نهاية كل شهر يجري السحب على الجائزة الثالثة وهي 300 ألف ليرة سورية شهريًا لمدة عام كامل أيضًا.

مسابقة الراتب وجائزة كبرى “500 ألف ليرة سورية” شهريًا

وأوضحت الشركة المعلنة عن المسابقة أن هناك جائزة كبرى أيضًا إضافة للجوائز الثلاثة المذكورة، وقيمتها 500 ألف ليرة سورية، سوف يتم الإعلان عن موعد إجراء السحب عليها بشكل مفاجئ وقبل أيام من إجراءها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشتركين وتعزيز فرص ربحهم ولديهم نقاط عالية من الإشتراك، حيث يمكن للمشترك إرسال عدد لا محدود من رسائل الاشتراك، فهذه الجائزة مخصصة للأشخاص الذين يرسلون عدد كبير من الرسائل، حيث يتم تحديد نقاط على عدد الرسائل المرسلة.

الرابح بأول جائزة مسابقة الراتب في عام 2021

وأجرت الشركة الراعية للمسابقة أول سحب على الجائزة الأولى في عام 2021 وقدرها راتب 100 ألف ليرة سورية لمدة عام كامل، وكان الفائز صاحب رقم الجوال كما هو في الصورة المرفقة التالية:

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