تراند الفن: مصطفى مدبولي يزف بشرى سارة عن زيادة الأجور

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 11:05 مساءً - admin 12 دقيقة مضت أخبار الساعة 53 زيارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري ، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية ، خاصة مع أزمة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة ، من الفئات الأولى بالرعاية ، ضمن برامج تكافل وكرامة .
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال جلسه مجلس النواب ، إلى أن الدولة قدمت حوالي 20 ألف خدمة جديدة ، خلال أزمة كورونا ، استفاد منها نحو 64 مليون مصري .
وتابع أنه تم إنشاء وتطوير 26 مستشفى بمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء، ومنها 6 جدد تماما.
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