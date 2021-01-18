تراند الفن: لقطات ساخنة تسببت في طلاق أشهر الفنانات

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 11:05 مساءً - admin 20 دقيقة مضت فيديوهات 47 زيارة
تعرضت العديد من الفنانات إلى الانفصال والطلاق، بسبب مشاهدهن الجريئة في السينما، أو لسبب الغيرة الكبيرة التي كانت تنتاب أزواجهن.
وفي إطار ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد فيه هذه المشاهد، وأبرز الفنانات اللاتي تعرضن للطلاق بسببها.
ومن أشهر هؤلاء الفنانات، معالي زايد، ومريم فخر الدين، تحية كاريوكا، ولبلبة، وسهير رمزي، وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، وسمية الخشاب.
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