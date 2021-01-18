شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 60 % خصومات يناير 2021

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تأسست شركة أسواق عبد الله العثيم لمواصلة التوسع في أعمال البيع بالجملة والتجزئة وفتح المراكز، وكانت نقطة التحول الرئيسية لدخول الشركة عام 1410 هـ / 1990 م وفي ذلك الوقت بلغ عدد الأسواق 14 سوقاً، وفي هذا السوق تم اعتماد “تجارة الجملة الاستهلاكية” “أصبحت جميع أسواق شركة النظام وسوق عبد الله العثيم من الأسواق الرئيسية في هذا المجال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم مهرجان الطازج الأسبوعي 2 كيلو بسعر 1 كيلو من العثيم: تخفيضات العثيم طماطم محمي، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 3.45 ريال سعودي بسعر التكلفة.

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