شوف عروض بنده الأسبوعية تحطيم الأسعار يناير 2021 تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تحرص شركة بنده في السعودية على تقديم خصومات على جميع المنتجات كل عام، وأعلنت عن أهم منتج وعرض هايبر بنده على الموقع الرسمي للشروط السعودية، وقد وصلت نسبة الإقبال على سعر الشراء من جميع المواطنين والمقيمين في المملكة مرتفع للغاية، وتم الإعلان عن استمرار معظم هذه العروض حتى نهاية الأسبوع أو حتى تنفذ الكمية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده ماركت على الاحتياجات اليومية الأساسية: عروض بنده اليوم زبادي طازج كامل الدسم الصافي، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 5 ريال سعودي للحبة بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

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