نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اكسترا على الشاشات والجوالات والأجهزة المنزلية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية من أفضل المتاجر التي يجب أن يذكر اسمها عند البحث عن متجر لبيع الشاشات هو متجر اكسترا، حيث أنه يقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50% وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً عن أبرز هذه العروض أقوى عروض السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا على الشاشات: عروض اكسترا الأسبوعية شاشة كلا برو “32 بوصة” بلغ سعرها 449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وصل إلى 699 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر شاشة توشيبا “32 بوصة” إلى 479 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 649 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سعر شاشة توشيبا “40 بوصة” بلغ 749 ريال سعودي، بينما سعره قبل كان 1188 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة شارب “32 بوصة” إلى 529 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو “42 بوصة” بلغ سعرها 749 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

شاشة كلا برو “49 بوصة” بلغ سعرها 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا اليوم على شاشة توشيبا “43 بوصة” بلغ سعرها 1199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية شارب تلفزيون “50 بوصة” بلغ سعرها إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا شاشة كلاس برو “40 بوصة” بلغ سعرها إلى 649 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1099 ريال سعودي.

شاشة ال جي” 50 بوصة” بلغ سعرها إلى 2099 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3599 ريال سعودي.

شاشة ال جي تلفزيون “55 بوصة” بلغ سعرها 2499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال تلفزيون “32 بوصة” بلغ سعرها إلى 549 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 689 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات اكسترا على الشاشات والجوالات والأجهزة المنزلية تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.