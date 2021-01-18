شوف عروض ساكو السعودية تفجر مفاجأه يناير 2021 خصومات هائلة تصل ل 60%

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تنزيلات ساكو الصنف ساعة يد ذكية من ماركة آبل، الإصدار الخامس، بمَقاس 40 مللِي متر، مصنوعة من الألومنيوم، اللون فضي، ثمن الساعة الحالي(1709)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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